Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da şehir merkezinden Kahta istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada; Mustafa C. idaresindeki 02 ACH 060 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu takla atarak ters döndü. Aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri yaralı Mustafa C. ve Zeliha C.’y ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Maddi hasarın oluştuğu kazada araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yaralılar Mustafa C. ve Zeliha C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.