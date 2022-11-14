Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takipte olduğu ve durdurmak istediği aracın 'dur' ikazına uymayarak Gölbaşı istikametine doğru kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada 851 adet sentetik ecza hapları ile birlikte; 2 paket halinde 4.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken E.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.