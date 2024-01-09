Adıyaman'da uyuşturucudan iki şüpheli adli makamlara sevk edildi

Adıyaman'da bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki şüpheli şahsı üzerlerinde çeşitli miktarda uyuşturucu maddeyle yakalayarak adli makamlara sevk etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, istihbari çalışmalarda, M.E. ve Y.S. adlı şüpheli şahısları yakın takibe aldı. Şahısların aracındaki aramada 250 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, ilk ifadeleri sonrasında şahısları adli makamlara sevk etti.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız devam edeceğini kaydetti.