Adıyaman'da uyuşturucu tacirleri bekçilerden kaçamadı!

Adıyaman'da devriye halindeki bekçilerin şüphelendiği iki şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da gecenin kahramanları Fatih Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu 2 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, devriye halindeki bekçiler, iki kişiden şüphelendi. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerlerinden 79,48 gram metamfetamin, 13,86 gram esrar ile 1 adet rambo bıçağı ele geçirildi.

Her iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.