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Adıyaman'da uyuşturucu madde ele geçirildi
GÜNDEM 21.02.2024, 14:33
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şahsın aracında uyuşturucu madde yakaladı.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz pazartesi A.A. ve N.G. isimli şüpheli şahısların aracında yapılan aramada 40 gram uyuşturucu maddeele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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