Adıyaman'da uyuşturucu kullanıcısını polis paniği yakalattı

Adıyaman'da uygulama yapan polisi görünce korkarak elindeki uyuşturucuyu atan bir kişi yakalandı.ADIYAMAN SANAL HABER/ (ADIYAMAN İGFA)

Narlıkuyu mevkisinde uygulama yapan Yunus ekiplerini görünce elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attığını gördükleri S.U., yakalanarak göz altına alındı.

Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.U., isimli şahıs sarılmış şekilde attığı esrar maddesi ile birlikte araçta yapılan aramada ele geçirilen sentetik ecza ve araçta bulunan iki şahıs işlemlerimin akabinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.