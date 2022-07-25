Adıyaman'da uyuşturucu ile 19 farklı noktada 22 yasal işlem

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe narkotik ekiplerinin başarılı operasyonları sürerken, 8-20 Temmuz tarihlerinde 19 farklı noktada 22 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.

8-20 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyuyla paylaşan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe narkotik ekiplerince 19 farklı noktada düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 22 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Operasyonlarda şüpheli şahısların üzerlerinde ve mekan aramalarında 408,49 Gr Esrar maddesi, 40,96 Gr Metamfetamin Mad., 729 Adet Sentetik Ecza Hap, 35 Kök Hint Kenevir Bitkisi,

ve 1 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildiği kaydedildi.

Ekiplerin il genelindeki operasyonlarına devam edeceği öğrenildi.