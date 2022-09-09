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Adıyaman'da UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat
GÜNDEM 09.09.2022, 14:29
Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönülleri tarafından tatbikat yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Adıyaman’ın Alidağı mesire alanında 4 gün boyunca gerçekleştirdiği bölge kampında yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı.
Adıyaman ve ilçelerden 22 kişi ile ekip ile senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan vatandaşlar kurtarıldı.
Eğitime katılan 22 kursiyere başarı belgeleri dağıtıldı.
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