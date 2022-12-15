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Adıyaman'da trafik kazası 4 kişi yaralandı
GÜNDEM 15.12.2022, 15:51
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 DJ 2905 plakalı otomobil, Sümereler Mahallesi'nde, Mustafa D'nin kullandığı 35 AFE 531 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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