Adıyaman'da trafik kazası: 10 yaralı

Adıyaman'da 3 aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Leyla D. idaresindeki 02 ABE 946 plakalı otomobil, Serkan S. yönetimindeki 25 ABM 659 plakalı hafif ticari araç ile Selahattin Y. kontrolündeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Kazada toplama 10 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince il müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.