Adıyaman'da toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da 2018-2019 yıllarında terör örgütünce kullanıldığı belirlenen noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince il kırsalında 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen noktada toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Terör örgüterine yönelik soruşturmaların genişleyerek devam edeceği öğrenildi.