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Adıyaman'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı
GÜNDEM 23.08.2022, 14:08
Adıyaman'da seyir halinde olan tırın önündeki otomobile çarpması sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Merkez Karapınar Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 2 ACL 379 plakalı TIR, önünde seyreden Zeynal Coşkun idaresindeki 34 VT 3939 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Zeynal Coşkun yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.
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