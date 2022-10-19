Adıyaman'da teröristlerin toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen yaşam malzemeleri toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda 2018-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam edeceği öğrenildi.