Adıyaman'da teröristlerin kullandığı çok sayıda telsiz ele geçirildi

Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı belirlenen kayalık alanda toprağa gömülü vaziyette malzemeler ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı görevlileri il merkezi ve kırsalda faaliyet gösteren BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette örgüt içi haberleşmede kullanıldığı belirlenen çok sayıda küçük el telsizileri, şarj aletleri, küçük telsiz antenleri, şarj adaptörleri ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli çalışmalar yapılırken, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.

Delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olay yerinde imha edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.