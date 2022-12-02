Adıyaman'da teröristlere lojistik desteğe 1 tutuklama

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensplarına lojistik destek sağladığı belirlenen bir şüpheli Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalandı. Evindeki dijital materyallere el konulan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca *PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne* yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağladığı değerlendirilen E.E adlı şahıs Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli E.E, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade işlemlerinin bitimine müteakip tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz sonucunda itirazın kabulü ile hakkında tutuklama kararı verildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam edeceği öğrenildi.