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Adıyaman'da teröre yönelik huzur uygulaması
GÜNDEM 29.01.2023, 13:10
Adıyaman'da terör suçlarının önlenmesine yönelik huzur düzenlenen huzur uygulamasında 4 bini aşkın şahıs sorgulanırken, bin 800'ü aşkın araç kontrol edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 Ocak Cuma saat 18.00 ile 28 Ocak Cumartesi saat 03.00 arasında 30 noktada, 54 ekiple toplam 251 personelin katılımıyla Terör Suçlarının Önlenmesine Yönelik Huzur Uygulaması düzenlendi.
Uygulamada 4 bin 12 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı, 13 şahsa ise idari işlem uygulandı.
Bin 803 aracın kontrol edildiği uygulamada, 18 araca cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, ayrıca 86 işyeri denetim yapıldı.
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