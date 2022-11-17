Adıyaman'da terör şüphelisi bir kişiye gözaltı

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında A.D adlı bir şüpheli Jandarma tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve örgüt notları üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince örgüte üye olmak suçundan A.D isimli şüpheli için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin Adıyaman Merkez ve Çelikhan ilçesinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki sorgusu ardından şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmaların genişletilerek devam edileceği öğrenildi.