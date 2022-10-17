Adıyaman'da terör şüphelisi 5 kişiye eş zamanlı gözaltı
Adıyaman'da terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında talimatlar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, terör örgütüne üye olduğu belirlenen H.S, A.Y. M.Y, A.D ve E.S adlı şahısların ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Şahısların Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Bu arada Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ise, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların hız kesmeden genişleyerek devam ettiği bildirildi.
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