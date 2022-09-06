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Adıyaman'da terör örgütüne ait yaşam malzemesi bulundu
GÜNDEM 06.09.2022, 16:33
Adıyaman'da 2017-2019 yıllarında örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tahmin edilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yedioluk Köyü Kayatarla mevkiinde 2017/2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısım yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
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