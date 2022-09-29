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Adıyaman'da terör örgütüne ait toprağa gömülü eşyalar ele geçirildi
GÜNDEM 29.09.2022, 19:52
Adıyaman'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında üç ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında Adıyaman İlinde faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen üç ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette bulunan bir kısmı yaşam malzemeleri olan eşyalar ele geçirildi.
Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaları genişletti.
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