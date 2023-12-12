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Adıyaman'da terör operasyonu... DBP ilçe başkanı tutuklandı!
GÜNDEM 12.12.2023, 17:44
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK' örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgilere göre bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı iddia edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin İlçe Başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldığı öğrenildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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