Adıyaman'da terör operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman'da PKK terör örgütüne üye olduğu ve finansman sağladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce H.Ö'nün örgüte üye olduğu ve finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, H.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.