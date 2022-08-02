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Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı
GÜNDEM 02.08.2022, 10:04
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen D.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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