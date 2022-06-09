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Adıyaman'da terör finansmancısı kadın tutuklandı
GÜNDEM 09.06.2022, 20:28
Adıyaman'da terör örgütü PKK’ya finansman sağladığı iddia edilen kadın zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonlar sürüyor.
Alınan bilgiye göre Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.R'yi gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan H. R. Jandarma'daki işlemlerinin ardından "teröre finansman sağlamak" suçu ile adliyeye sevk edildi.
H. R çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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