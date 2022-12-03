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Adıyaman'da tartışmada kan aktı
GÜNDEM 03.12.2022, 18:30
Adıyaman'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.
Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)
Yaşanan tartışma daha sonra kavga dönüştü kavgada H.Y tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin arından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan H.Y sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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