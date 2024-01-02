Adıyaman'da tartışma kanlı bitti!

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman Sümerevler Mahallesi'ndeki fırında Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet D. yanında bulundurduğu bıçakla Ramazan Karataş'ıbıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahelesine rağmen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi!ne kaldırılan Karataş kurtarılamadı.

Karataş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada şüpheli Mehmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı.