Adıyaman'da talihsiz işçi elektrik akımına kapıldı

Adıyaman'da halı sahanın çatı tamirini yapan 35 yaşındaki bir işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi’nde yaşandı.

Bir halı sahanın çatı tamirini yapan Cemil Aslancan (35) çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. 3 metre çatının üstünde kalan işçiyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz işçiyi, çatının üstünden indirerek sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi ardından ambulansla özel hastaneye sevk etti.

Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aslancan’ın cansız bedeni morga götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.