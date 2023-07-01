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Adıyaman'da suya balıklama atlayan genç kayalara çakıldı!
GÜNDEM 01.07.2023, 09:38
Adıyaman’da genç şahıs atlama şovu yaparken az daha ölüyordu. Kayalıklardan herkesin bakışları arasında balıklama suya atlayan genç başını kayalara çarptı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’a bağlı Kömür Beldesi'nde bulunan Girik Deresi'nde suya balıklama atlayarak cesaret gösterisi yapan genç kayaya çakıldı.
Genç bu olayda ağır yaralanarak hastanelik oldu.
Bu arada yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
O anlardan geriye bu tüyler ürperten görüntüler kaldı.
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