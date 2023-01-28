Adıyaman'da sürücülerin imdadına protokol yetişti

Adıyaman'ı etkisi altına alan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Bugün etkili olmaya başlayan kar ve fırtına nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşların imdadına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Kamisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yetişti.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bir takım ziyaret ve hizmetleri yerinde incelemek üzere yol’a çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Kamisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet yoğun kar yağışı nedeni ile yolda zor anlar yaşayan vatandaşlar’a tek, tek yardımcı oldular.

Heyet daha sonra Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine geçip ziyaretlerinin ilk durağı olan Çelikhan Kaymakamlığını ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundular.