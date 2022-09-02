Adıyaman'da şüpheli motosiklet Jandarma'yı harekete geçirdi

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde tavırlarından şüphelenilen plakasız motosikletle kaçmaya çalışan iki kişi JASAT'ın da devreye girmesiyle yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Altınşehir Mahallesi'nde sabah saatlerinde şüpheli şahıs ihbarı alındı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, plakasız motosiklet üzerinde kaçan iki erkek şahsın takibe aldı.

İ.Y isimli adlı şahıs arazide motosiklet ile birlikte yakalanırken, diğer şahısla ilgili olarak jandarma dedektifleri JASAT devreye girdi. Ekiplerin ortak çalışmasında şahsın 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D adlı şahıs olduğunu ve olayda kullanılan motosikletin 15 gün önce Şambayat Beldesi'nden çalındığı tespit etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.