Adıyaman'da şüpheli araçtan binlerce bandrolsüz makaron çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 183 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen yol kontrol faaliyetinde şüpheli bir şahsın kullandığı araç durduruldu.

M.Y.L adlı şahsın kullandığı araçta yapılan kontrolde 183 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlemlerin adli makamlar kontrolünde devam ettiği kaydedildi.