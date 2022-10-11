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Adıyaman'da servis şoförlerine trafik eğitimi

GÜNDEM 11.10.2022, 12:57
Adıyaman'da servis şoförlerine trafik eğitimi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimin yanı sıra hem servis şoförleri, hem de öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri konularında da eğitimler verildi.ADIYAMAN (İGFA) -Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesinde bulunan okullara öğrenci taşıyan  10 servis şoförü ile 104 öğrenciye trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanma konularında eğitim verdi.

Ekiplerin, sorumluluk alanındaki denetim ve eğitimlerine devam edeceği öğrenildi.

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