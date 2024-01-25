Adıyaman 'da sahte para operasyonu

Adıyaman'da gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri yaptıkları takiple bir işyerinin deposuna zulalanmış halde piyasaya sürülmek üzere toplamda 19 bin 700 TL değerinde sahte banknot ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Çalışmalarda bir kafe içerisinde bulunan şahıslar ve işyeri takibe alinmiş, şüpheli şahıslar ve işyerinde yapılan aramalarda, işyeri deposuna zulalanmış halde, ilimizde piyasaya sürülmek üzere il dışından getirildiği öne sürülen 99 adet 100'lük, 49 adet 200'lük banknot halinde olmak üzere toplamda 19 bin 700 TL degerinde sahte banknot ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamasında; B.T., A.E.E., C.C., Y.U., ve F.S isimli (5) şahsın çeşitli suçlardan kayıtlar olduğu tespit edildi.

B.T., AEE, C.C., Y.U., ve F.S., isimli 5 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.E.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, B.T., adlı şahıs ise tutuklandı.