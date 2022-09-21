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Adıyaman'da polis ekipleri kavgayı ayırırken saldırıya uğradı

GÜNDEM 21.09.2022, 09:17
Adıyaman'da polis ekipleri kavgayı ayırırken saldırıya uğradı

Adıyaman’da trafikte kavga eden şahısları ayırmaya giden Yunus ekipleri bir anda saldırıya uğradı. 3 polis yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da maddi hasarlı trafik kazasındaki tartışmaya müdahale eden polislere saldırdılar.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tartışan sürücüleri uyarması sonrasında ekipler ile şüpheliler arasında kavga yaşandı. Kavga, sürücülerin yakınlarının da olay yerine gelmesi büyüdü.

Kavgada, polislere saldıran 5 şüpheli gözaltına alınırkeni yaralanan 3 polis olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

https://youtu.be/-5iOriKXRpA

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