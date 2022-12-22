Adıyaman'da 'plaka' operasyonu

Adıyaman'da usulsüz ve yetkisiz şekilde plaka bastığı tespit edilen bir şahsın iki işyeri adresine yapılan operasyonda 482 adet boş plaka levhası ile 10 adet basımı tamamlanmış plakalara el kondu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyamanİl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele, suçun önlenmesi ve tespiti çalışmaları neticesinde usulsüz ve yetkisiz şekilde plaka basımı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

B.M. adlı şüphelinin iki işyeri adresine yapılan baskında, plaka basımını kullanılan çok sayıda malzemeler ile basımı tamamlanmış ve boş plaka levhalarına el konuldu.

İşyerlerinde yapılan aramada; plaka basımı ve imalatın kullanılan 1 adet pres makinası, 1 adet boya makinası, 2 adet plaka basım şablonu, 114 adet plaka basımında kullanılan harf kalıbı, 81 adet adet plaka basımında kullanılan rakam kalıbı, 7 adet basımı yapılmış ve boyanmış hazır vaziyette plaka, 3 adet basımı tamamlanmış boyanmamış vaziyette plaka ile 482 adet boş plaka levhasının yanı sıra kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.M hakkında emniyetteki ifadeleri sonrasında 'Resmi Belgede Sahtecilk' suçundan dolayı adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.