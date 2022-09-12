Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Adıyaman'da park halindeki otomobil yandı!
GÜNDEM 12.09.2022, 16:07
Adıyaman'da park halinde bulunan bir otomobil elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
Park halinde bulunan 06 CTY 354 plakalı otomobil alev alarak yandı.
Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2022
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü