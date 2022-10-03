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Adıyaman'da narkotik zehir tacirlerine fırsat vermiyor

GÜNDEM 03.10.2022, 18:02
Adıyaman'da narkotik zehir tacirlerine fırsat vermiyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko timleri uyuşturucuya karşı mücadelelerini hız kesmeden sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tut ilçesinde Y.D. isimli şahısın ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette aramada 7 paket halinde 2.480 gram esrar, 1 Kök  2.50 mt boyunda Hint Kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Nöbetçi Savcılığın talimatıyla şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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