Adıyaman'da narkotiğin hassas burnu Leydi yakaladı!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın değerlendirdiği ihbara göre kontrol noktasında durdurulan aracın ototeyp kısmına gizlenmiş vaziyette 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçe Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Emniyet ve Kontrol Noktasından uyuşturucu madde taşıyan araç geçeceği bilgisi alınması üzerine Narkotik Tespit Köpeği Leydi ve Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince H.İ.G. isimli şahsın kullandığı, C.G. ve R.G. isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araç durduruldu.

Yapılan aramada aracın oto teyp kısmına gizlenmiş vaziyette bulunan 40 adet uyuşturucu nitelikli Sentetik Ecza Hapı ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi