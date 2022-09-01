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Adıyaman'da motosikletli şüpheliler rastgele ateş açtı!
GÜNDEM 01.09.2022, 10:24
Adıyaman'da kimliği belirsiz motosikletli 2 şüpheli tabancayla rastgele ateş edip, kaçtı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde yaşandı.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklette bulunan iki şüpheli tabanca ile rastgele 10 el ateş etti.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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