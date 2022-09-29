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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı kameralara takıldı
GÜNDEM 29.09.2022, 16:46
Adıyaman'da sabah saatlerinde kimliği kişi yada kişilerce park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mahmut Kızıl’a ait olan park halindeki 02 FY 750 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı.
Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Mahmut Kızıl durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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