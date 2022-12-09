Adıyaman'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekipleri, il merkezinde 4 farklı adrese düzenlediği baskında litrelerce sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 2'si işyeri olmak üzere 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 85 litre sahte viski yapımında kullanılan etil alkol ile 12 litre içime hazır sahte viski, 50 paket kaçak sigara, 21 adet viski yapımında kullanılan aroma, 14 adet alkol tespit kiti ele geçirildi.

Şüpheli M.A. ve F.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli makamların sorgusu ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.A. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.