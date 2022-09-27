Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan kadın yakalandı

Adıyaman’da kuyumcuya sahte bilezik verip 8 bin 600 lirayı alıp iş yerinden uzaklaşan Azerbaycanlı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

Hasan Toprak’a ait kuyumcuya gelen Azerbaycan uyruklu Günay Abduleva, 16 gram ağırlığında bulunan altını satmak istedi.

8 bin 600 lira parayı alarak iş yerinden ayrıldı. İşyeri sahibi Toprak, altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği kadını çarşı merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, Hasan Toprak ise polis ekiplerine teşekkür etti.