Adıyaman'da kayıt dışı ve kaçakçılığa geçit yok!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kayıt dışı ve gümrük kaçağı olan tespit edilen 46 adet cep telefonu ile 9 adet bataryaya el koydu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini izleme, önleme ve araştırma kapsamında il genelinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen motosikleti durdurdu.

Yapılan aramada 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 9 adet batarya ele geçirildi.

Ekiplerin bir başka takibinde ise yine durumundan şüphelenilerek durdurularak aranması yapılan araçta 15 adet faturasız kayıt dışı olduğu anlaşılan telefon ele geçirildi.

Her iki olayda şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemler başlatıldığı bildirildi.