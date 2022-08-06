Adıyaman'da kayısı ağacından düşen çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da incir ağacından düşen ve uzun süredir gündüz yoğun bakımda yatan Çınar A.(10) hayatını kaybetti.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman'a bağlı Toptepe köyünde meydana geldi. Kayısı ağacına çıkan Çınar A.(10) bilinmeyen bir nedenden dolayı düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Çınar A.(10) yoğun bakım servisine kaldırıldı. Uzun süredir tedavisi devam eden Çınar A.(10) hayatını kaybetti. Çınar A.(10) cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Çınar A.(10) yakınları tarafından toprağa verildi.