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Adıyaman'da kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı
GÜNDEM 30.09.2022, 12:13
Adıyaman'da kavşata minibüs ile otomobilin çarpışması dolayısıyla iki kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Ali A. idaresindeki 34 REV 63 plakalı minibüs ile Mustafa O. idaresindeki 33 D 3925 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Kazada Medine D. ile Hafize A. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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