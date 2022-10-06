Adıyaman'da kaçakçılara geçit verilmiyor!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’n Besni ilçesinde gerçekleştirilen denetimde bir işyerinde yapılan aramada 1106 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 197 paket sahte bandrollü sigara, 20 paket bandrolsüz puro ele geçirildi.

Ekipler tarafından Adıyaman merkezde bir tekel Bayii de yapılan aramada;12 adet 0,5 lt pet şişelerde toplamda 6 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen sahte ürünler muhafaza altına alınırken iş yeri sahipleri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.