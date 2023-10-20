Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman'da kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıslar jandarmanın sıkı takibiyle suçüstü yakalandılar.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, (Y.K.), (H.K.), (M.V.K.), (M.C.) ve (İ.H.G.) isimli 5 şüpheli şahsın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şahıslar suçüstü yakalanırken, 1 Adet Jeneratör, 1 Adet Hilti, 1 Adet Matkap, 1 Adet Spiral ile çok sayıda suça konu malzemeye el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.