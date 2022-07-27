Adıyaman'da kaçak kazıda 27 iskelet çıktı!

Adıyaman'da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kaya mezarında 27 adet iskelet çıktı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın Müze Müdürlüğü'ne yaptığı kaçak kazı bildirimi üzerine yetkiler söz konusu alana giderek inceleme başlattı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri Kaya mezarının Roma Dönemi’ne ait olduğunu belirledi.

Mezar yapısının tek oda halinde düzenlendiği ve batı kısmında bir adet mezar yatağının bulunduğu ifade edilen mezar odasında gerçekleştirilen incelemelerde 27 insan iskeletine rastlandığı ve bu kadar yoğun gömü türüne çok az rastlandığı belirtildi.

Bu arada kültür varlığı olarak 3 adet sağlam durumda ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı ifade edildi.