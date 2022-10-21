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Adıyaman'da kaçak cep telefonları ele geçirildi
GÜNDEM 21.10.2022, 16:33
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 14 adet cep telefonu ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar kapsamında Kahta'da faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yapıldı.
İşyerindeki aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 adet cep telefonu ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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