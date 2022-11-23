Adıyaman'da kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman'da KOM ekiplerince 3 farklı işyerinde yürütülen çalışmada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 17 adet cep telefonuna el konuldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini amansız sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre Adıyaman'da izleme, önleme ve araştırma görevi gereğince gelen ihbarı değerlendiren KOM ekipleri üç farklı iş yerinde arama yaptı.

İşyerlerindeki aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 17 adet cep telefonu ele geçirildi.

Söz konusu adreslerdeki çalışmada işyeri sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.